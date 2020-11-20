RB Leipzig 2-0 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında H Grubu'nda temsilcimiz Medipol Başakşehir, deplasmanda Red Bull Leipzig ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Alman ekibi 2-0 kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu mücadelesinde Red Bull Leipzig ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Leipzig 2-0 kazandı.

Ev sahibi adına galibiyeti getiren golleri 16. ve 20. dakikalarda Angelino kaydetti.

Bu sonuçla birlikte RB Leipzig gruptaki ilk maçında 3 puan alırken, temsilcimiz Başakşehir ise Devler Ligi'ne mağlubiyetle başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Nkunku'nun sağdan kullandığı korner atışında Upamecano iyi yükselip kafayı vurdu ancak kaleci Mert uzanarak topu tokatladı ve gole engel oldu.

9. dakikada atılan uzun topa hareketlenen Visca, sağdan bindirip ceza sahası içindeki Crivelli'ye gönderdi. Bu noktada savunmada Upamecano son anda müdahale ederek tehlikeyi önledi.

16. dakikada Kampl'ın savunma arkasına gönderdiği yüksek topa hareketlenen Angelino, ceza sahasına girer girmez önce düzeltti, ardından sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0

20. dakikada Epureanu'dan kaptığı topla hareketlenen Poulsen, Nkunku'yu gördü. Bu futbolcu bekletmeden ceza sahası içindeki Angelino'yu gördü. Angelino farkı 2'ye çıkardı. 2-0

23. dakikada sol kanatta topla buluşan Deniz Türüç ceza sahası içine girip kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Crivelli'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

29. dakikada Olmo'nun pasında hareketlenen Nkunku ceza sahası için sağ çaprazından çok sert vurdu ancak Mert gole izin vermedi. Dönen top yine Olmo'da kaldı. Bu oyuncunun uzaktan sert şutunda Mert yine başarılıydı.

30. dakikada Nkunku'nun sağdan kullandığı korner atışında uzak köşeye hareketlenen Angelino gelişine çok sert vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.

31. dakikada sol kanatta topla buluşan Visca 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahası önüne geldi ve çok sert bir şut çıkardı. Bu pozisyonda kaleci Gulacsi gole izin vermedi.

39. dakikada Skrtel'in pasında topla buluşan İrfan Can ceza sahası önüne gelip uzaktan sert vurdu ancak kaleci Gulacsi topu kontrol etti.

51. dakikada Başakşehir ceza sahası içinde topla buluşan Hee-Chan sol çaprazdan sert bir vuruş yaptı, kaleci Mert topu iki hamlede kontrol etti.

69. dakikada İrfan Can'dan topu kapan Adams, müsait pozisyondaki Nkunku'ya aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Mert gole izin vermedi.

85. dakikada Visca'nın pasıyla sol kanattan bindiren Bolingoli ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada kaleci Gulacsi topa sahip olarak tehlikeye engel oldu.

87. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aleksic şansını uzaktan denedi. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Gulacsi geçit vermedi.

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