27 Şubat 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi finalinin koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Finalin koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 27.02.2020

'da 30 Mayıs'ta yapılacak finalinin hazırlıkları kapsamında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonundan () yapılan açıklamaya göre, final maçının oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen toplantıda güvenlik, ulaşım, tanıtım çalışmaları ve yayınlarla ilgili hazırlıklar gözden geçirildi.

Toplantıya 1. Başkan Vekili , TFF Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Çağlar ve Nuri Akın, Vali Yardımcısı Ahmet Önal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar Özdemir ile İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Genel Sekreteri Tolga Yazıcı katıldı.

Operasyonlar Direktörü Sharon Burkhalter-Lau ile UEFA Finali Proje Yöneticisi Didier Andrist'in yanı sıra diğer kurum ve kuruluşların yetkilileri de toplantıda hazır bulundu.

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