Mehmet Topal UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti!
Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncusu Mehmet Topal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti. 34 yaşındaki futbolcu, 2000, 2010 ve 2020'li yıllarda Devler Ligi'nde maça çıkan ilk Türk oyuncu oldu.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'de şampiyonluk sevinci yaşayarak, Türkiye'de 3 farklı takımla şampiyonluk ipini göğüsleyen ilk futbolcu olarak tarihe adını yazdıran Mehmet Topal, Şampiyonlar Ligi'nde de bir rekor kırdı.
Daha önce Galatasaray ve İspanya La Liga ekiplerinden Valencia ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren 34 yaşındaki futbolcu, bugün Medipol Başakşehir'in RB Leipzig ile oynadığı Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında da süre alarak 10 yıllık dilimler 2000, 2010 ve 2020'li yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan ilk Türk futbolcu oldu.
İLK MAÇINA 2006'DA ÇIKTI
10 yıllık periyotlar 2000, 2010 ve 2020'li yıllarda Devler Ligi sahnesine çıkan tecrübeli futbolcu; 12 Eylül 2006'da Galatasaray formasıyla Bordeaux karşısında ilk Şampiyonlar Ligi maçını oynadı. Mehmet Topal, Valencia formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçına ise 14 Eylül 2010'da Bursaspor'a karşı çıktı. Galatasaray formasıyla 2000'li yıllarda, Valencia formasıyla ise 2010'lu yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkma başarısı gösteren deneyimli futbolcu, bugün oynanan RB Leipzig maçı ile birlikte de 2020'li yıllarda da Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkmayı başardı. Mehmet Topal, bunu başaran tarihteki ilk Türk futbolcu oldu.
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