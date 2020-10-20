Paris Saint Germain (PSG) 1-2 Manchester United | MAÇ SONUCU | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında Paris Saint-Germain (PSG) ile Manchester United karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiliz temsilcisi 2-1 kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda PSG, Manchester United ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Manchester ekibi 2-1 kazandı ve kritik bir 3 puan aldı.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Bruno Fernandes (pen.) ve 87. dakikada Marcus Rashford kaydetti. PSG'nin tek golü ise 55. dakikada Martial (k.k) attı.

Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de bulunduğu H Grubu'nda bu sonuçla birlikte Manchester United 3 puana yükselirken, PSG ise puansız başladı.

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