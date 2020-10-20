21 Ekim 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Paris Saint Germain (PSG) 1-2 Manchester United | MAÇ SONUCU | UEFA Şampiyonlar Ligi

Gecenin maçında kazanan Manchester United!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 Giriş Tarihi: 20.10.2020

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında Paris Saint-Germain () ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiliz temsilcisi 2-1 kazandı.

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda , ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Manchester ekibi 2-1 kazandı ve kritik bir 3 puan aldı.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Bruno Fernandes (pen.) ve 87. dakikada Marcus Rashford kaydetti. PSG'nin tek golü ise 55. dakikada Martial (k.k) attı.

Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de bulunduğu H Grubu'nda bu sonuçla birlikte Manchester United 3 puana yükselirken, PSG ise puansız başladı.

Başakşehir Leipzig'e direnemedi haberin devamı

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