21 Ekim 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Lazio 3-1 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU

Muriqi'li Lazio Dortmund'u rahat geçti!
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Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 Giriş Tarihi: 20.10.2020

F Grubu ilk karşılaşmasında Lazio sahasında 'u konuk etti. İtalyan ekibi oldukça etkili oynadığı karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan tarf oldu. Lazio'da Vedat Muriqi mücadeleye 67. dakikada dahil oldu.

F Grubu ilk karşılaşmasında Lazio ile karşı karşıya geldi.

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Lazio 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Immobile, Hitz (K.K) ve Akpro kaydederken, deplasman takımının tek sayısı Haaland'dan geldi.

MURIQI İKİNCİ YARIDA

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi karşılaşmaya yedek başladı. 67. dakikada oyuna dahil olan Kosovalı golcü skora etki edemedi.

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