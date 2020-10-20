21 Ekim 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Barcelona 5-1 Ferencvaros | MAÇ SONUCU

Barcelona farklı başladı! Messi rekor kırdı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 Giriş Tarihi: 20.10.2020

  G Grubu'ndaki ilk maçında Macar ekibi Ferencvaroş'u konuk eden , sahasında rahat bir galibiyet elde etti. Katalan ekibi rakibini Messi (pen.), Ansu Fati, Philippe Coutinho, Pedri ve Ousmane Dembele'nin golleri ile 5-1 mağlup etti.

'nde G Grubu'nda yer alan , sezonun ilk maçında Macar ekibi Ferencvaroş'u konuk etti. Barça, zayıf rakibini rahat bir oyunun ardından 5-1 mağlup ederek Devler Ligi'ne üç puanla başladı.

Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri 27'de penaltıdan Lionel Messi, 42'de Ansu Fati, 52'de Philippe Coutinho, 82'de Pedri ve 89'da Ousmane Dembele kaydetti. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Rebrov'un çalıştırdığı Ferencvaroş'un tek sayısı ise 70'de Ihor Kharatin'den (pen.) geldi.

Barça'da Gerard Pique 68'de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

MESSI TARİHE GEÇTİ!
Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, Devler Ligi'nde bir rekora daha imza attı. Arjantinli futbolcu, Ferencvaroş ağlarını sarsarak, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 16 sezon da gol atan ilk futbolcu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ilk maçında Macar ekibi Ferencvaroş'u konuk eden Barcelona, rakibini rahat bir oyunun ardından 5-1 mağlup etti. Katalan devine üç puanı getiren golleri Messi (pen.), Ansu Fati, Philippe Coutinho, Pedri ve Ousmane Dembele attı. Barça'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 16 sezon da gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti..

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