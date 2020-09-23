Slavia Prag 0-0 Midtjylland | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Slavia Prag, Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Midtjylland ile 0-0 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Slavia Prag ile Midtjylland, Eden Arena'da karşı karşıya geldi. Corona virüsü pandemisi nedeniyle seyircisiz oynanan ve FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Slavia Prag ile Midtjylland arasındaki rövanş karşılaşması, 30 Eylül Çarşamba günü TSİ 22.00'de Danimarka ekibinin sahasında oynanacak.

DİĞER