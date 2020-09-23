23 Eylül 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Slavia Prag 0-0 Midtjylland | MAÇ SONUCU

Slavia Prag ile Midtjylland yenişemedi
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 23.09.2020

play-off turu ilk maçında , 'ın yönettiği maçta Midtjylland ile 0-0 berabere kaldı.

play-off turu ilk maçında ile Midtjylland, Eden Arena'da karşı karşıya geldi. Corona virüsü pandemisi nedeniyle seyircisiz oynanan ve kokartlı hakem 'ın yönettiği mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Slavia Prag ile Midtjylland arasındaki rövanş karşılaşması, 30 Eylül Çarşamba günü TSİ 22.00'de ekibinin sahasında oynanacak.

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