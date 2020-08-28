28 Ağustos 2020, Cuma

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyileri belli oldu! İşte sezonun kadrosu

Şampiyonlar Ligi'nde en iyiler belirlendi! İşte sezonun kadrosu
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 Giriş Tarihi: 28.08.2020

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyileri belli oldu. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ara verilen turnuva, farklı bir formatla Portekiz'de devam etmişti. Turnuvada mutlu sona ulaşan taraf ise olmuştu. İşte sezonun kadrosu...

UEFA Şampiyonlar Ligi corona virüsünden dolayı verdiği zorunlu aradan, farklı bir formatla, Portekiz'de oynanan maçlarla başladı ve 'in şampiyonluğu ile son buldu. Devler Ligi'nde uzun aradan sonra Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun olmadığı yarı final ve final maçları oynandı. Bu sezon Cristiano Ronaldo'lu Juventus turnuvaya son 16 turunda veda ederken, Messi'li Barcelona ise çeyrek finalde şampiyon Bayern Münih'e karşı 8-2'lik yıllarca unutulmayacak bir mağlubiyet yaşadı. Sezonun sona ermesiyle UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki performanslara göre yılın kadrosunu belirledi. Kadroda, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo yer almadı.

PSG 0-1 Bayern Münih l MAÇ SONUCU

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SEZONUN KADROSUNA GİREN İSİMLER

KALECİ
Manuel Neuer (Bayern)
Jan Oblak (Atlético)
Anthony Lopes (Lyon)

DEFANS
Alphonso Davies (Bayern)
Joshua Kimmich (Bayern)
Virgil van Dijk (Liverpool)
Dayot Upamecano (Leipzig)
Angeliño (Leipzig)*
David Alaba (Bayern)

ORTA SAHA
Thiago (Bayern)
Kevin De Bruyne (Man. City)
Houssem Aouar (Lyon)
Leon Goretzka (Bayern)
Marcel Sabitzer (Leipzig)
Marquinhos (Paris)
Alejandro Gómez (Atalanta)
Thomas Müller (Bayern)

FORVET
Serge Gnabry (Bayern)
(Bayern)
Kylian Mbappé (Paris)
Neymar (Paris)
Lionel Messi (Barcelona)
Raheem Sterling (Man. City)

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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Atl. Madrid, Liverpool, Atalanta, Valencia, Tottenham, RB Leipzig, Napoli, Barcelona, Chelsea, , Real Madrid, Manchester City, Lyon, Juventus.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR

Paris Saint-Germain, Atl. Madrid, Atalanta, RB Leipzig, Barcelona, Bayern München, Manchester City, Lyon

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARI FİNALE KALAN TAKIMLAR

Paris Saint-Germain, RB Leipzig, Bayern München, Lyon

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİSTLERİ

Paris Saint-Germain, Bayern Münih

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