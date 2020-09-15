Şampiyonlar Ligi: Dinamo Kiev 2 - 0 Alkmaar | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu karşılaşmasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı 2-0 mağlup ederek play-off biletini elde etti

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu mücadelesinde Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev AZ Alkmaar'ı 2-0 mağlup etti. Ukrayna ekibini ilk golü tanıdık bir isimden geldi. Geçen sezon Ankaragücü forması giyen Gerson Rodrigues bu sezon Rumen hocanın en büyük kozu olacak gibi duruyor. Kiev'İn bie diğer golünü ise Shaparenko kaydetti.



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