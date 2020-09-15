15 Eylül 2020, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi: Dinamo Kiev 2 - 0 Alkmaar | MAÇ SONUCU

Dinamo Kiev Rodrigues ile kazandı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 Giriş Tarihi: 15.09.2020

3. ön eleme turu karşılaşmasında Ukrayna ekibi Hollanda ekibi 'ı 2-0 mağlup ederek play-off biletini elde etti

3. Eleme Turu mücadelesinde Lucescu'nun takımı 'ı 2-0 mağlup etti. Ukrayna ekibini ilk golü tanıdık bir isimden geldi. Geçen sezon Ankaragücü forması giyen Gerson Rodrigues bu sezon Rumen hocanın en büyük kozu olacak gibi duruyor. Kiev'İn bie diğer golünü ise Shaparenko kaydetti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Şampiyonlar Ligi'nde en iyiler belirlendi! İşte sezonun kadrosu Şampiyonlar Ligi'nde en iyiler belirlendi! İşte sezonun kadrosu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör