23 Ağustos 2020, Pazar

FUTBOL

UEFA Başkanı Ceferin sinyali verdi! Şampiyonlar Ligi'nde yeni dönem

Ceferin sinyali verdi! Yeni fikirlerim var
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.08.2020

 Başkanı Aleksander Ceferin 'nde bu yıl ilk defa gerçekleştirilen Final 8 sisteminin eğlenceli olduğunu ve gelecek yıllarda da sürdürülebileceğini açıkladı.

Başkanı Ceferin, corona virüsü salgını sonrası 'nde uygulanan Final 8 formatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni formatın daha eğlenceli olduğunu ifade eden Ceferin, "Şampiyonlar Ligi'ni Final 8 sistemi ile yapmak zorunda kaldık ve yeni bir şey keşfetmiş olduk. Bunu gelecekte kesinlikle düşüneceğiz. 2. maçın olmaması takımları daha ciddi olmaya, gol atmaya ve daha az taktiksel düşünceye itiyor. Bir takım gol attığında, diğerinin de aynı maçta atması gerekiyor." dedi.

"YAYINCILARIN ONAY VERMESİ GEREK"

Yeni formata yayıncı kuruluşların da onay vermesi gerektiğini belirten Sloven yönetici, "Maçlar daha heyecanlı oluyor ancak kesinlikle yayıncıları ve etkilenecek diğer paydaşları da düşünmeliyiz. Maç sayısının düşmesi nedeniyle bunları konuşulmalı. İlginç bir format ama kesinlikle öncekinden daha eğlenceli." diye konuştu.

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