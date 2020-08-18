RB Leipzig 0-3 Paris Saint Germain l MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, RB Leipzig'i 3-0 mağlup eden PSG tarihinde ilk kez finale yükseldi. PSG'nin golleri Marquinhos, Di Maria ve Bernat'tan geldi.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle bu sezon 8'li final formatında oynanan Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Paris Saint Germain (PSG) oldu. Fransız devi, yarı finalde karşılaştığı sezonun sürpriz ekibi Leipzig'i 3-0 mağlup ederek final biletini kaptı.

PSG'ye finali getiren golleri 13'te Marquinhos, 42'de Di Maria ve 56'da Juan Bernat kaydetti.

TARİHİNDE İLK KEZ



Kadrosunda Neymar, Mbappe gibi dünya çapında yıldızları bulunan PSG, kulüp tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde finale yükseldi. PSG'nin daha önce Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarısı 1994-1995 sezonunda oynadığı yarı finaldi.

RAKİP BAYERN MÜNİH YA DA LYON



Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Alman ekibi Leipzig'i saf dışı bırakan PSG'nin finaldeki rakibi 19 Ağustos Çarşamba günün oynanacak Bayern Münih-Lyon maçının ardından belli olacak. Bayern Münih ile Lyon'u karşı karşıya getirecek yarı final maçı TSİ 22.00'de başlayacak.

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