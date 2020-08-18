19 Ağustos 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

RB Leipzig 0-3 Paris Saint Germain l MAÇ SONUCU

Devler Ligi'nde ilk finalist belli oldu!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 Giriş Tarihi: 18.08.2020

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, RB 'i 3-0 mağlup eden tarihinde ilk kez finale yükseldi. PSG'nin golleri Marquinhos, ve Bernat'tan geldi.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle bu sezon 8'li final formatında oynanan Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist () oldu. Fransız devi, yarı finalde karşılaştığı sezonun sürpriz ekibi 'i 3-0 mağlup ederek final biletini kaptı.

PSG'ye finali getiren golleri 13'te Marquinhos, 42'de ve 56'da Juan Bernat kaydetti.

TARİHİNDE İLK KEZ

Kadrosunda , Mbappe gibi dünya çapında yıldızları bulunan PSG, kulüp tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde finale yükseldi. PSG'nin daha önce Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarısı 1994-1995 sezonunda oynadığı yarı finaldi.

RAKİP BAYERN MÜNİH YA DA LYON

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Alman ekibi Leipzig'i saf dışı bırakan PSG'nin finaldeki rakibi 19 Ağustos Çarşamba günün oynanacak Bayern Münih- maçının ardından belli olacak. Bayern Münih ile Lyon'u karşı karşıya getirecek yarı final maçı TSİ 22.00'de başlayacak.

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