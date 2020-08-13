14 Ağustos 2020, Cuma

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi: RB Leipzig 2-1 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU

PSG'nin rakibi Leipzig oldu
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 Giriş Tarihi: 13.08.2020

UEFA çeyrek finalinde ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede son sözü Adams söyledi ve Alman ekibi rakibini 2-1 mağlup etti.

UEFA mücadelesinde RB ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada Alman ekibi 50. dakikada Olmo'nun golü ile 1-0 öne geçti. İspanyollar bu gole 71. dakika Felix'in penaltı golü ile karşılık verirken, mücadelede son sözü Tyler Adams söyledi ve Leipzig'i 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Kalan sürede başka gol olmazken RB Leipzig yarı finale yükselerek PSG'nin rakibi oldu.

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