Şampiyonlar Ligi: RB Leipzig 2-1 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Leipzig ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede son sözü Adams söyledi ve Alman ekibi rakibini 2-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde RB Leipzig ile Atletico Madrid karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada Alman ekibi 50. dakikada Olmo'nun golü ile 1-0 öne geçti. İspanyollar bu gole 71. dakika Felix'in penaltı golü ile karşılık verirken, mücadelede son sözü Tyler Adams söyledi ve Leipzig'i 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Kalan sürede başka gol olmazken RB Leipzig yarı finale yükselerek PSG'nin rakibi oldu.

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