06 Ağustos 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Süper Lig ekiplerine Şampiyonlar Ligi şoku!

Süper Lig ekiplerine Devler Ligi şoku!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 06.08.2020

Medipol Başakşehir'in Avrupa Ligi son 16 turunda Kopenhag'a elenmesiyle birlikte Türkiye, 2020/2021 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkını kaybetti. 2020/21 sezonu Türkiye Süper Lig şampiyonunun 2021/22 Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılabilmesi için, 2020/21 Şampiyonlar Ligi şampiyonunun kendi liginde doğrudan Devler Ligi gruplarına kalan kontenjanda olması gerekiyor. İşte detaylar...

Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 'nın Kopenhag ekibine 3-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti. Bu karşılaşma Süper Lig'in Avrupa kupalarındaki kaderi açısından büyük öneme sahipti.

Başakşehir'in elenmesiyle birlikte Türkiye'nin UEFA sıralamasında ilk 10'da yer alma olasılığı kalmadı.

DİREKT KATILMA İHTİMALİ DE BULUNUYOR

2020/21 sezonu Türkiye Süper Lig şampiyonunun 2021/22 Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılabilmesi için, 2020/21 Şampiyonlar Ligi şampiyonunun kendi liginde doğrudan Devler Ligi gruplarına kalan kontenjanda olması gerekiyor.

Aynı şekilde 2020/21 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan ekibinde kendi liginde doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan bir sıralamada yer alması 11. sıradaki Avrupa ülkesine yarayacak.

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