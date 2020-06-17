TFF Başkanvekili Servet Yardımcı: Ülkemize hayırlı olsun

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi hakkında karar vermesinin ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Servet Yardımcı açıklamalarda bulundu. Yardımcı, "Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanvekili Servet Yardımcı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sağ olsun UEFA Başkanı Ceferin ve ekibi 2021 finalini İstanbul'a verdi. Seyircisiz final oynanmasına gönlümüz razı olmadı. Bu güzel kararın çıkmasından ötürü sevinçliyiz. Ülkemize hayırlı olsun."

"15 yıl önceki final hala konuşuluyor. Seyirci bizim için çok önemli. Diğer finaller akıllarda değil belki ama 2005 finali akıllarda..."

DİĞER