17 Haziran 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

TFF Başkanvekili Servet Yardımcı: Ülkemize hayırlı olsun

Yardımcı: Ülkemize hayırlı olsun
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 Giriş Tarihi: 17.06.2020

'nın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi hakkında karar vermesinin ardından, () Başkanvekili Servet Yardımcı açıklamalarda bulundu. Yardımcı, "Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanvekili Servet Yardımcı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sağ olsun Başkanı Ceferin ve ekibi 2021 finalini İstanbul'a verdi. Seyircisiz final oynanmasına gönlümüz razı olmadı. Bu güzel kararın çıkmasından ötürü sevinçliyiz. Ülkemize hayırlı olsun."

"15 yıl önceki final hala konuşuluyor. Seyirci bizim için çok önemli. Diğer finaller akıllarda değil belki ama 2005 finali akıllarda..."

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