07 Haziran 2020, Pazar

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Almanlardan flaş iddia! Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınıyor mu?

Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınıyor mu?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 Giriş Tarihi: 07.06.2020

Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ara verilmek zorunda kalmıştı. Rövanş karşılaşmalarının ileri bir tarihe ertelendiği turnuvanın finali ise İstanbul'da yapılacaktı. Final tarihinin ne zaman olacağı belirsizliğini korurken Alman basını flaş bir iddiada bulundu.

Alman haber kaynaklarından Bild'in haberine göre; UEFA 8'li Final şeklinde oynatmayı planladığı Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacak kenti 17 Haziran'da açıklayacak.

'nın Frankfurt kentiyle ve Rusya'nın da başkent Moskova ile finallere talip olduğu ancak yarışı Portekiz'in başkenti Lizbon'un kazandığı kaydedildi.

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Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Portekiz takımının bulunmamasının, Portekiz'in UEFA'nın vergi muafiyeti konusundaki siyasi taleplerini yerine getirmesinin, gereken stadyum sayısınına sahip olmasının ve corona virüsü vaka sayılarının yönetilebilir olmasının Lizbon'u bir adım öne çıkardığı ifade edildi.

Öte yandan daha önce İspanyol basınında çıkan haberlerde, 'nın maçlarını yaptığı Estadio da Luz Stadı'nın tercih edilebileceği, tek maçlı eliminasyon sistemi şeklinde oynanacak 8'li Final"in 22 Ağustos'ta başlayacağı ve finalin de 29 Ağustos'ta yapılacağı belirtilmişti.

Şampiyonlar Ligi finali normal şartlar altında 29 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacaktı.

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