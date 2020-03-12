12 Mart 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde koronavirüs alarmı! Maçlar ertelendi

Şampiyonlar Ligi'nde koronavirüs alarmı! Maçlar ertelendi
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 Giriş Tarihi: 12.03.2020

'nde - ve - arasında 17 Mart'ta oynanması planlanan son 16 turu rövanş karşılaşmaları, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

'nde ile ve ile arasında yapılacak son 16 turu rövanş maçları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Manchester City Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, Real Madrid'li futbolcuların 15 gün boyunca karantinaya alınmaları sebebiyle maçın ertelendiği duyuruldu.

Real Madrid Kulübü, takımında bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından futbol ve basketbol takımlarındaki tüm oyuncularını karantinaya aldığını duyurmuştu.

17 Mart'ta oynanması gereken Manchester City ile Real Madrid maçının ertelenmesinin ardından bir erteleme de Juventus-Lyon maçına geldi. Juventus'lu futbolcu Daniele Rugani'de virüs testinin pozitif çıkmasının ardından takımın karantinaya alınması nedeniyle UEFA'nın böyle bir karar aldığı açıklandı.

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