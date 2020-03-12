Şampiyonlar Ligi'nde koronavirüs alarmı! Maçlar ertelendi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City - Real Madrid ve Juventus - Olimpik Lyon arasında 17 Mart'ta oynanması planlanan son 16 turu rövanş karşılaşmaları, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Real Madrid ve Juventus ile Olimpik Lyon arasında yapılacak son 16 turu rövanş maçları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
Manchester City Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, Real Madrid'li futbolcuların 15 gün boyunca karantinaya alınmaları sebebiyle maçın ertelendiği duyuruldu.
Real Madrid Kulübü, basketbol takımında bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından futbol ve basketbol takımlarındaki tüm oyuncularını karantinaya aldığını duyurmuştu.
17 Mart'ta oynanması gereken Manchester City ile Real Madrid maçının ertelenmesinin ardından bir erteleme de Juventus-Lyon maçına geldi. Juventus'lu futbolcu Daniele Rugani'de virüs testinin pozitif çıkmasının ardından takımın karantinaya alınması nedeniyle UEFA'nın böyle bir karar aldığı açıklandı.
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