MAÇ SONUCU l Barcelona 2 - 1 Inter l ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi F Frubu ikinci maçında Barcelona ile Inter karşı karşıya geldi. Gecenin maçında Barcelona, 1-0 geriye düştüğü maçı Luis Suarez'in golleriyle 2-1 kazandı. Sakatlığı nedeniyle hafta sonu Getafe maçında forma giyemeyen Lionel Messi, geceyi 1 asistle tamamladı.

Camp Nou'daki maça Inter golle başladı. 2. dakikada Lautaro Martinez, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Golün ardından baskısını artıran Inter, yakaladığı net fırsatları gole çeviremeyince ilk yarı 1-0 Inter'in üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ikinci yarısına baskılı bir oyunla başlayan Barcelona, Luis Suarez'in 58 ve 84. dakikalarda attığı iki golle skoru 2-1'e getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Barcelona, Inter'i geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Barcelona puanını 4'e çıkartırken, Inter 1 puanda kaldı.

Barcelona Inter canlı! Barcelona Inter maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının heyecanı devam etti. İlk maçta deplasmanda Borussia Dortmund'da 0-0 berabere kalan Barcelona, konuğu Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Inter'i konuk etti. Barça'da Messi, Suarez, Griezmann üçlüsü sahadaydı. Inter'de ise Alexis Sanchez sahada ancak Romelu Lukaku kadroda yer alamadı.

Maçın hemen başında 2'de Lautaro Martinez'le Inter öne geçerken Barcelona, Messi ve Suarez'in devreye girmesiyle kazandı. Önce 58'de Luis Suarez muhteşem bir voleyle skoru eşitledi. 84'te ise Messi şovla geldi, Luis Suarez görülmeye değer bitirdi! Barça puanını dört yaptı. Dortmund'la zirveyi paylaştı. Inter ise bir puanda kaldı.