Dortmund Hakimi ile güldü

Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci maçında Slavia Prag'a konuk olan Borussia Dortmund, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci maçında Slavia Prag, Borussia Dortmund'u ağırladı. Konuk ekip, 35. dakika ve 89. dakikada Achraf Hakimi'nin kaydettiği gollerle 2-0 galip geldi.

Karşılaşmaya daha etkili başlayan taraf Çekya temsilcisi Slavia Prag oldu. Hızlı hücumlarla etkili olmak isteyen Dortmund, 35. dakikada aradığı golü buldu.

Slavia Prag savunmasını eksik yakalayan sarı siyahlıları Achraf Hakimi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

İlk 45 dakikayı skoru koruyarak geçiren Dortmund soyunma odasına da üstün gitti.

İkinci devrede Slavia Prag bir gol bulabilmek için her şeyi denedi. Ancak gole ulaşan yine Alman ekibi oldu. Achraf Hakimi, 89. dakikada savunmayı bir kez daha eksik yakaladı ve skoru tayin eden golü kaydetti: 2-0

Rakip kaleye 15 şut çeken ancak Dortmund kalecisi Roman Bürki'yi geçmeyi başaramayan ev sahibi, sahadan 2-0 mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.

Borussia Dortmund bu skorun ardından 4 puana yükselirken, ev sahibi Slavia Prag 1 puanda kaldı.