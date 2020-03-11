UEFA Şampiyonlar Ligi: Liverpool 2-3 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid deplasmanda uzatmalarda rakibi Liverpool'u 3-2 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında son şampiyon Liverpool, İspanyol Atletico Madrid'i konuk etti.

İlk maçı 1-0 Atletico Madrid üstünlüğüyle biten, normal süresi ise 1-0'lık Liverpool galibiyeti ile tamamlanan maçı Atletico Madrid uzatmalarda 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.



Baştan sona heyecan fırtınasının yaşandığı, temponun 1 dakika bile düşmediği, Atletico kalecisi Jan Oblak'ın destan yazdığı mücadelede Liverpool 42'de Wijnaldum'un bulduğu golle ilk yarıyı önde kapattı. Maçın ikinci yarısında gol olmayınca karşılaşma uzatmalara gitti.



94. dakikada Firmino'nun golüyle iki farklı öne geçen Liverpool'un sevinci kursağında kaldı ve 97 ile 105+1. dakikada Llorente'nin golleri Atletico Madrid'e turun kapılarını sonuna kadar araladı. 120. dakikada Morata'nın golü ise Liverpool'un pes ettirdi ve Atletico Madrid 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.



Son şampiyon Liverpool'u eleyen Atletico Madrid'in çeyrek finaldeki rakibi 20 Mart'ta çekilecek kura çekiminden sonra belli olacak.

DİĞER