Şampiyonlar Ligi: Paris Saint-Germain 2-0 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain, 2-1 yenildiği maçın rövanşında Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Fransız ekibine turu getiren goller Neymar ve Juan Bernat'tan geldi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG ile Borussia Dortmund, Parc des Princes'de karşı karşıya geldi. Fransız temsilcisi, 2-1 kaybettiği mücadelenin rövanşında rakibini 28. dakikada Neymar ve 45+1. dakikada Juan Bernat'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

EMRE CAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Öte yandan Borussia Dortmund'un Türk asıllı Alman futbolcusu Emre Can, mücadelenin 89. dakikasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

MÜCADELEYE SEYİRCİ ALINMADI

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain ile Borussia Dortmund arasında oynanan rövanş karşılaşmasına Avrupa'yı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle seyirci alınmadı.

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