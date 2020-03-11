12 Mart 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi: Paris Saint-Germain 2-0 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU

PSG çeyrek finalde!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 Giriş Tarihi: 11.03.2020

son 16 turunda Paris Saint-Germain, 2-1 yenildiği maçın rövanşında 'u 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Fransız ekibine turu getiren goller Neymar ve Juan Bernat'tan geldi.

son 16 turunda ile , Parc des Princes'de karşı karşıya geldi. Fransız temsilcisi, 2-1 kaybettiği mücadelenin rövanşında rakibini 28. dakikada Neymar ve 45+1. dakikada Juan Bernat'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

EMRE CAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Öte yandan Borussia Dortmund'un Türk asıllı Alman futbolcusu Emre Can, mücadelenin 89. dakikasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

MÜCADELEYE SEYİRCİ ALINMADI

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain ile Borussia Dortmund arasında oynanan rövanş karşılaşmasına Avrupa'yı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle seyirci alınmadı.

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