12 Mart 2020, Perşembe
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PSG - Borussia Dortmund maçında büyük gerginlik! Emre Can çılgına döndü
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain, 2-1 yenildiği maçın rövanşında Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu. Borussia Dortmund forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, mücadelenin 88. dakikasında önce Neymar sonra Marquinhos ile gerginlik yaşayınca direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Gerginlik sonrası PSG'den 3 isim sarı kart gördü. İşte o anlardan kareler...
Giriş Tarihi: 12.03.2020 01:41 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 01:44
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