12 Mart 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

PSG - Borussia Dortmund maçında büyük gerginlik! Emre Can çılgına döndü

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain, 2-1 yenildiği maçın rövanşında Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu. Borussia Dortmund forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, mücadelenin 88. dakikasında önce Neymar sonra Marquinhos ile gerginlik yaşayınca direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Gerginlik sonrası PSG'den 3 isim sarı kart gördü. İşte o anlardan kareler...

Giriş Tarihi: 12.03.2020 01:41 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 01:44
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PSG - Borussia Dortmund maçında büyük gerginlik! Emre Can çılgına döndü

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Borussia Dortmund, Parc des Princes'de karşı karşıya geldi.

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PSG - Borussia Dortmund maçında büyük gerginlik! Emre Can çılgına döndü

Fransız ekibi, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Rakibini 28. dakikada Neymar ve 45+1. dakikada Juan Bernat'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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PSG - Borussia Dortmund maçında büyük gerginlik! Emre Can çılgına döndü

Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynana mücadelenin son dakikalarında ise büyük bir gerginlik yaşandı.

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PSG - Borussia Dortmund maçında büyük gerginlik! Emre Can çılgına döndü

Karşılaşmanın 88. dakikasında Neymar ile tartışan Emre Can, Brezilyalı yıldıza fiziksel temasta bulununca bir anda tansiyon yükseldi.

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PSG - Borussia Dortmund maçında büyük gerginlik! Emre Can çılgına döndü

PSG'li futbolcular Di Maria ve Marquinhos, Emre Can'ın bu hareketi sonrası oyuncuya doğru koşarken, diğer futbolcular da tartışmaya dahil oldu.

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