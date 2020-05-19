UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için dev proje!
UEFA, dünyada hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında yeniden başlatmak isterken, yarı final ve final için ilginç bir plan masaya yatırıldı. İspanyol basınının iddiasına göre UEFA, final maçının oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarı finali de oynatarak Devler Ligi'ni 'Dörtlü Final' formatıyla oynatmak istiyor. İşte detaylar...
Avrupa'daki yerel liglerin tamamlanmasının ardından ağustos ayında kaldığı yerden devam etmesi planlanan Şampiyonlar Ligi için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Devler Ligi'nde kalan maçları tamamlamak isteyen UEFA, çeyrek final etabının ardından İstanbul'da 'Dörtlü Final' oynatarak şampiyonu belirlemeyi planlıyor.
İspanyol AS gazetesinde yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre UEFA'nın çalışma grubu, çeyrek final maçlarının 8 Ağustos'ta başlatılmasını, daha sonra ise yarı final maçlarının tek maç usulü olarak İstanbul'da oynatılmasını düşünüyor.
SON KARAR 17 HAZİRAN'DA
Haberin detaylarında, konuyla ilgili son kararı 17 Haziran'da toplanacak olan UEFA İcra Komitesi'nin vereceği öne sürüldü. 'Dörtlü Final' fikrine UEFA yönetimi tarafından oldukça sıcak bakıldığı da ayrıca ifade edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı