19 Mayıs 2020, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için dev proje!

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için dev proje!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 19.05.2020

, dünyada hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında yeniden başlatmak isterken, yarı final ve final için ilginç bir plan masaya yatırıldı. İspanyol basınının iddiasına göre UEFA, final maçının oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarı finali de oynatarak Devler Ligi'ni 'Dörtlü Final' formatıyla oynatmak istiyor. İşte detaylar...

Avrupa'daki yerel liglerin tamamlanmasının ardından ağustos ayında kaldığı yerden devam etmesi planlanan Şampiyonlar Ligi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Devler Ligi'nde kalan maçları tamamlamak isteyen , çeyrek final etabının ardından İstanbul'da 'Dörtlü Final' oynatarak şampiyonu belirlemeyi planlıyor.

İspanyol AS gazetesinde yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre UEFA'nın çalışma grubu, çeyrek final maçlarının 8 Ağustos'ta başlatılmasını, daha sonra ise yarı final maçlarının tek maç usulü olarak İstanbul'da oynatılmasını düşünüyor.

SON KARAR 17 HAZİRAN'DA
Haberin detaylarında, konuyla ilgili son kararı 17 Haziran'da toplanacak olan UEFA İcra Komitesi'nin vereceği öne sürüldü. 'Dörtlü Final' fikrine UEFA yönetimi tarafından oldukça sıcak bakıldığı da ayrıca ifade edildi.

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