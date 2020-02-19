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UEFA Şampiyonlar Ligi: Tottenham 0-1 RB Leipzig | MAÇ SONUCU
Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 Giriş Tarihi: 19.02.2020
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında RB Leipzig, Tottenham'ı Timo Werner'in attığı golle 1-0 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj elde etti.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Tottenham ile RB Leipzig, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Alman ekibi, rakibini Timo Werner'in 58. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek çeyrek final yolunda büyük avantaj elde etti.
Günün diğer maçında ise Atalanta, sahasında Valencia'yı 4-1 yenerek çeyrek final kapısını araladı.
Tottenham ile RB Leipzig arasındaki rövanş karşılaşması 10 Mart Salı günü TSİ 23.00'te Red Bull Arena'da oynanacak.
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