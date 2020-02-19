20 Şubat 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi: Tottenham 0-1 RB Leipzig | MAÇ SONUCU

RB Leipzig tur kapısını araladı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 Giriş Tarihi: 19.02.2020

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında RB Leipzig, Tottenham'ı Timo Werner'in attığı golle 1-0 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj elde etti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Tottenham ile RB Leipzig, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. FIFA kokartlı hakem 'ın yönettiği maçta Alman ekibi, rakibini Timo Werner'in 58. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek çeyrek final yolunda büyük avantaj elde etti.

Günün diğer maçında ise Atalanta, sahasında Valencia'yı 4-1 yenerek çeyrek final kapısını araladı.

Tottenham ile RB Leipzig arasındaki rövanş karşılaşması 10 Mart Salı günü TSİ 23.00'te Red Bull Arena'da oynanacak.

Atalanta Valencia'yı dağıttı! haberin devamı

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