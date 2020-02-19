UEFA Şampiyonlar Ligi: Tottenham 0-1 RB Leipzig | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atalanta, konuk ettiği Valencia'yı Hateboer (2), Ilicic ve Freule'nin golleriyle 4-1 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj elde etti. İspanyol ekibinin tek golünü ise Cheryshev kaydetti.