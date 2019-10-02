Ajax 3 puanı 3 golle aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Valencia'ya konuk olan Ajax, zorlu deplasmanda 3 puanı 3 golle almayı başardı.

8. dakikada Dusan Tadic'in pasında topla buluşan Hakim Ziyech rakip yarı alanın ortalarından yaptığı şık vuruşla takımını öne geçiren isim oldu.

Dakikalar 25'i gösterirken kazanılan penaltıda ev sahibi adına topun başına geçen Dani Parejo fırsatı değerlendiremedi.

34. dakikada Donny van de Beek'in asistini geri çevirmeyen Quincy Promes farkı 2'ye çıkararak ilk yarının skorunu belirledi.

67. dakikada 2. golün asistini yapan Donny van de Beek, bu kez Dusan Tadic'ten aldığı topu filelerle buluşturan ve maçın sonucunu tayin eden isim oldu.

Bu galibiyetin ardından puanını 6'ya çıkaran konuk ekip Ajax liderliğini sürdürürken, ev sahibi Valencia 3 puanla kendisine 3. sırada yer buldu.