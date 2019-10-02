03 Ekim 2019, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Ajax 3 puanı 3 golle aldı

Ajax 3 puanı 3 golle aldı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 02.10.2019

 Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında 'ya konuk olan Ajax, zorlu deplasmanda 3 puanı 3 golle almayı başardı.

8. dakikada 'in pasında topla buluşan Hakim Ziyech rakip yarı alanın ortalarından yaptığı şık vuruşla takımını öne geçiren isim oldu.

Dakikalar 25'i gösterirken kazanılan penaltıda ev sahibi adına topun başına geçen Dani Parejo fırsatı değerlendiremedi.

34. dakikada Donny van de Beek'in asistini geri çevirmeyen Quincy Promes farkı 2'ye çıkararak ilk yarının skorunu belirledi.

67. dakikada 2. golün asistini yapan Donny van de Beek, bu kez Dusan Tadic'ten aldığı topu filelerle buluşturan ve maçın sonucunu tayin eden isim oldu.

Bu galibiyetin ardından puanını 6'ya çıkaran konuk ekip Ajax liderliğini sürdürürken, ev sahibi 3 puanla kendisine 3. sırada yer buldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Salah Liverpool'u ipten aldı Salah Liverpool'u ipten aldı
Barça Suarez ile geri döndü Barça Suarez ile geri döndü
Dortmund Hakimi ile güldü Dortmund Hakimi ile güldü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör