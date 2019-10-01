01 Ekim 2019, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

MAÇ SONUCU: Real Madrid 2-2 Club Brugge | ÖZET

Brugge kaçtı Real yakaladı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 01.10.2019

Şampiyonlar Ligi'nde 'ın bulunduğu grupta yer alan , Bernabeu'da 2-0 yenik duruma düştüğü maçta ile 2-2 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi A Grubunda 'ın rakipleri ile karşı karşıya geldi. Real Madrid, evinde Club Brugge ile 2-2 berabere kaldı.

İspanyol devi 9 ve 39. dakikalarda Emmanuel Dennis golleriyle ilk yarıyı 2-0 yenik tamamladı. İkinci yarıda rakip kaleyi abluka altına alan Real Madrid, 56'da Ramos ve 86'da Casemiro'nun golleriyle beraberliği kurtardı: 2-2.

temsilcisinde Ruud Vormer 84'te ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonuçla Brugge puanını 2'ye yükseltirken, Real Madrid ise ilk puanını aldı.

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