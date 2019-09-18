Tottenham'ı Valbuena yıktı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ekiplerden Olympiakos ile Tottenham Hotspur, 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Valbuena karşılaşmayı 1 gol 1 asist ile tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Olympiakos, Tottenham Hotspur'u konuk etti. Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
İngiliz ekibi, 26. dakikada kazandığı penaltıda Harry Kane ile 1-0 öne geçti. 4 dakika sonra sahneye çıkan Lucas Moura, takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı. İlk yarının bitimine 1 dakika kala 44. dakikada Valbuena'nın asistinde Daniel Podence farkı 1'e indirdi ve devreye 2-1'lik Tottenham üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıda 54. dakikada Olympiakos adına kazanılan penaltıda topun başına Mathieu Valbuena geçti ve takımına eşitliği getiren golü attı.
Bu sonuçla her iki takım da sahadan 1'er puanla ayrılmış oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Olympiakos, 1 Ekim'de Kızılyıldız deplasmanına gidecek. Tottenham ise aynı tarihte Bayern Münih'i ağırlayacak.
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