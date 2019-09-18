18 Eylül 2019, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Tottenham'ı Valbuena yıktı!

Tottenham'ı Valbuena yıktı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 18.09.2019

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ekiplerden ile , 2-2 beraberlikle sonuçlandı. 'nin eski oyuncularından Valbuena karşılaşmayı 1 gol 1 asist ile tamamladı.

Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında , 'u konuk etti. Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

İngiliz ekibi, 26. dakikada kazandığı penaltıda ile 1-0 öne geçti. 4 dakika sonra sahneye çıkan Lucas Moura, takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı. İlk yarının bitimine 1 dakika kala 44. dakikada Valbuena'nın asistinde Daniel Podence farkı 1'e indirdi ve devreye 2-1'lik Tottenham üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıda 54. dakikada Olympiakos adına kazanılan penaltıda topun başına geçti ve takımına eşitliği getiren golü attı.

Bu sonuçla her iki takım da sahadan 1'er puanla ayrılmış oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Olympiakos, 1 Ekim'de Kızılyıldız deplasmanına gidecek. Tottenham ise aynı tarihte 'i ağırlayacak.

Club Brugge 0-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Fatih Terim: "Kazanmak isterdik"

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte G.Saray Brugge 11'i Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte G.Saray Brugge 11'i
Ş.Ligi'nde Türk takımlarını bekleyen büyük tehlike! Ş.Ligi'nde Türk takımlarını bekleyen büyük tehlike!
G.Saray Devler Ligi'ne puanla başladı G.Saray Devler Ligi'ne puanla başladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör