18 Eylül 2019, Çarşamba
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Fatih Terim: Deplasmanda 1 puan kötü değil
UEFA ŞAmpiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray Belçika'nın Club Brugge ekibiyle karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılarak Şampiyonlar Ligi ilk maçından 1 puanla ayrılmış oldu. Karşılaşma sonrası birçok isim mücadeleyi değerlendirdi. İşte Fatih Terim, Falcao, Abdurrahim Albayrak, Muslera ve Emre Mor'un maç sonu açıklamaları...
Giriş Tarihi: 18.09.2019 23:34 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 23:35
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