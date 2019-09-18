18 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fatih Terim: Deplasmanda 1 puan kötü değil

UEFA ŞAmpiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray Belçika'nın Club Brugge ekibiyle karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılarak Şampiyonlar Ligi ilk maçından 1 puanla ayrılmış oldu. Karşılaşma sonrası birçok isim mücadeleyi değerlendirdi. İşte Fatih Terim, Falcao, Abdurrahim Albayrak, Muslera ve Emre Mor'un maç sonu açıklamaları...

Giriş Tarihi: 18.09.2019 23:34 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 23:35
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Fatih Terim Brugge maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ilk maçından puanla döndü. 0-0 beraberlikle sonuçlanan mücadele sonrası gerek Sarı-Kırmızılılar'dan gerekse Belçika ekibinden maçın ardından açıklamalar geldi. İşte o açıklamalardan satırbaşları...

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Fatih Terim Brugge maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

Galatasaraylı futbolcu Emre Mor, Club Brugge maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Fatih Terim Brugge maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

Profesyonelce oynadıklarını söyleyen Emre Mor, sonunda bir puan aldıklarını güzel bir maç çıkardıklarını söyledi.

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Fatih Terim Brugge maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

Güçlü bir takım olduklarını dile getiren Emre Mor, "Ben Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar alacağımıza, iyi takımlara karşı iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Umarım kendi futbolumuzu oynamaya devam ederiz" dedi.

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Fatih Terim Brugge maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

Fatih Terim ile ilgili gelen bir soruya Emre Mor, "Onun için sadece iyi şeyler söyleyebilirim. Beni çok gençken aldı ve bana güvendi. O büyük bir teknik direktör" yanıtını verdi.

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