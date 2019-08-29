29 Ağustos 2019, Perşembe
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Şampiyonlar Ligi'nin İstanbul logosu belli oldu!
Giriş Tarihi: 29.08.2019
İstanbul’un ev sahipliğinde oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin logosu belli oldu. UEFA’dan yapılan açıklamada, 30 Mayıs 2020’de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak final maçı için hazırlanan logonun, bu akşam Monaco’da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında tanıtılacağı duyuruldu.
İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin logosu belli oldu.
İstanbul'un gün batımında Galata Kulesi, Dikilitaş, Boğaziçi, cami ve su kemeri gibi simgeleriyle tasvir edildiği logonun ortasında, "İstanbul 20 Final" yazısı eşliğinde Şampiyonlar Ligi'nin logo ve kupası yer aldı.
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