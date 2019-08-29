29 Ağustos 2019, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nin İstanbul logosu belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nin İstanbul logosu belli oldu!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 29.08.2019

İstanbul’un ev sahipliğinde oynanacak 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin logosu belli oldu. UEFA’dan yapılan açıklamada, 30 Mayıs 2020’de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak final maçı için hazırlanan logonun, bu akşam Monaco’da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında tanıtılacağı duyuruldu.

İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacak 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin logosu belli oldu.

İstanbul'un gün batımında Galata Kulesi, Dikilitaş, Boğaziçi, cami ve su kemeri gibi simgeleriyle tasvir edildiği logonun ortasında, "İstanbul 20 Final" yazısı eşliğinde Şampiyonlar Ligi'nin logo ve kupası yer aldı.

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