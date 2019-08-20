21 Ağustos 2019, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Slavia Prag galip

Çakır'ın yönettiği maçta Slavia Prag galip
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 21.08.2019

kokartlı hakem , Romanya'nın CFR Cluj ile Çekya'nın takımları arasında oynanan Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçını yönetti.

Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanan maçta konuk takım, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Maçtaki tek gol, 28'inci dakikada Lukas Masopust'tan geldi. CFR Cluj'da Billel Omrani, 79'uncu dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. 'in dördüncü hakem olduğu maçta, ve ise VAR hakemi olarak görev yaptı.


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