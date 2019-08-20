21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Slavia Prag galip
Giriş Tarihi: 21.08.2019
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Romanya'nın CFR Cluj ile Çekya'nın Slavia Prag takımları arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçını yönetti.
Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanan maçta konuk takım, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Maçtaki tek gol, 28'inci dakikada Lukas Masopust'tan geldi. CFR Cluj'da Billel Omrani, 79'uncu dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Hüseyin Göçek'in dördüncü hakem olduğu maçta, Mete Kalkavan ve Ali Palabıyık ise VAR hakemi olarak görev yaptı.
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