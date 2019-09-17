17 Eylül 2019, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Inter'den Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlangıç

Inter'den Devler Ligi'ne kötü başlangıç
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 17.09.2019

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu 'nde 2019-20 sezonu, F ve G gruplarında oynanan birer maçla başladı.

F Grubu mücadelesinde Inter, konuk ettiği ile puanları paylaştı.

Slavia Prag, Peter Olayinka'nın 63. dakikada attığı golle 1-0 öne geçse de Inter'in baskıları 90+1 de Nicolo Barella'nın golüyle sonuç verdi ve maç 1-1 sona erdi.

G Grubu ilk maçında ise Olympique evinde ağırladığı Zenit ile 1-1 berabere kaldı.

Zenit golü 41. dakikada Sardar Azmoun ile bulurken, Lyon 51. dakikada Memphis Depay'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Belçika basınından G.Saray için olay ifadeler! Club Brugge... Belçika basınından G.Saray için olay ifadeler! Club Brugge...
Belçika basınından G.Saray için olay ifadeler! Club Brugge... Belçika basınından G.Saray için olay ifadeler! Club Brugge...
Belçika basınından G.Saray için olay ifadeler! Club Brugge... Belçika basınından G.Saray için olay ifadeler! Club Brugge...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör