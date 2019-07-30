30 Temmuz 2019, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Medipol Başakşehir'in rakibi Olympiakos

Başakşehir'in rakibi Olympiakos
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 30.07.2019

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanan rövanş maçlarının ardından 7 takım bir üst tura yükseldi. Golsüz sona eren ilk maçın rövanşında Çekya'nın takımını 4-0 yenen Yunan ekibi , 'in 3. ön eleme turundaki rakibi oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu rövanşında 7 müsabaka yapıldı.'un yanı sıra 'nden APOEL, Romanya'nın Cluj, İskoçya'nın Celtic, 'nin Basel, Hırvatistan'ın , 'ın Ferencvaros takımları tur atlamayı başardı.

İki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Olympiakos () - (Çekya): 0-0, 4-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Saburtalo (): 2-0, 3-0

Basel (İsviçre) - PSV Eindhoven (): 2-3, 2-1

Valletta (Malta) - Ferencvaros (Macaristan): 1-3, 1-1

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sutjeska (Karadağ): 1-0, 3-0

Maccabi Tel-Aviv () - Cluj (Romanya): 0-1, 2-2

Nomme Kalju (Estonya) - Celtic (İskoçya): 0-5, 0-2



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