Medipol Başakşehir'in rakibi Olympiakos
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanan rövanş maçlarının ardından 7 takım bir üst tura yükseldi. Golsüz sona eren ilk maçın rövanşında Çekya'nın Viktoria Plzen takımını 4-0 yenen Yunan ekibi Olympiakos, Medipol Başakşehir'in 3. ön eleme turundaki rakibi oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu rövanşında 7 müsabaka yapıldı.Olympiakos'un yanı sıra Kıbrıs Rum Kesimi'nden APOEL, Romanya'nın Cluj, İskoçya'nın Celtic, İsviçre'nin Basel, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb, Macaristan'ın Ferencvaros takımları tur atlamayı başardı.
İki maçta alınan sonuçlar şöyle:
Olympiakos (Yunanistan) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-0, 4-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Saburtalo (Gürcistan): 2-0, 3-0
Basel (İsviçre) - PSV Eindhoven (Hollanda): 2-3, 2-1
Valletta (Malta) - Ferencvaros (Macaristan): 1-3, 1-1
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sutjeska (Karadağ): 1-0, 3-0
Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Cluj (Romanya): 0-1, 2-2
Nomme Kalju (Estonya) - Celtic (İskoçya): 0-5, 0-2
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"