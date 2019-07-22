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Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu yarın başlıyor
Giriş Tarihi: 22.07.2019
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu ilk maçları, yarın ve 24 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.
24 takımın mücadele edeceği turdaki rövanş karşılaşmaları ise 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
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