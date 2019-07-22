22 Temmuz 2019, Pazartesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu yarın başlıyor

Devler Ligi'nde 2. eleme turu yarın başlıyor
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 22.07.2019

Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu ilk maçları, yarın ve 24 Çarşamba günü yapılacak.

24 takımın mücadele edeceği turdaki rövanş karşılaşmaları ise 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

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