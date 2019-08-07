08 Ağustos 2019, Perşembe
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Maribor (Slovenya) - Rosenborg (Norveç): 1-3
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları sona erdi
Giriş Tarihi: 08.08.2019
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. eleme turu ilk ayağı, 5 maçla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 yenildi.
Play-off turuna yükselecek ekipler, 13 Ağustos'taki rövanşların ardından belli olacak.
Günün alınan sonuçları şöyle:
Krasnodar (Rusya) - Porto (Portekiz): 0-1
Medipol Başakşehir - Olympiakos (Yunanistan): 0-1
Basel (İsviçre) - LASK (Avusturya): 1-2
Cluj (Romanya) - Celtic (İskoçya): 1-1
Maribor (Slovenya) - Rosenborg (Norveç): 1-3
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