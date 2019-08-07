08 Ağustos 2019, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları sona erdi

Devler Lgi'nde 3. eleme turu ilk maçları sona erdi
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 08.08.2019

Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. eleme turu ilk ayağı, 5 maçla tamamlandı.

, sahasında temsilcisi 'a 1-0 yenildi.

Play-off turuna yükselecek ekipler, 13 Ağustos'taki rövanşların ardından belli olacak.

Günün alınan sonuçları şöyle:

() - Porto (Portekiz): 0-1

Medipol Başakşehir - Olympiakos (Yunanistan): 0-1

Basel () - LASK (): 1-2

Cluj (Romanya) - Celtic (İskoçya): 1-1

Maribor (Slovenya) - Rosenborg (Norveç): 1-3

Başakşehir 0 - 1 Olympiakos | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

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