18 Temmuz 2019, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanşları tamamlandı

Devler Ligi'nde 1. ön eleme rövanşları oynandı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 18.07.2019

1. ön eleme turu rövanşları, 10 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 1. ön eleme turu sona erdi.

Dundalk, Rosenborg, Karabağ, AIK, Ferencvaros, BATE Borisov, Cluj, Maribor, Sutjeska ve Celtic tur atladı.

Sonuçlar ve ilk maçların skorları şöyle:

Riga () - Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti): 0-0 (0-0) penaltılar 4-5

Rosenborg (Norveç) - Linfield (): 4-0 (2-0)

Karabağ () - Partizani (Arnavutluk): 2-0 (0-0)

AIK () - Ararat-Armenia (): 3-1 (1-2)

Ludogorets () - Ferencvaros (): 2-3 (1-2)

Piast (Polonya) - BATE Borisov (Belarus): 1-2 (1-1)

Cluj (Romanya) - (): 3-1 (0-1)

Maribor (Slovenya) - Valur (İzlanda): 2-0 (3-0)

Sutjeska (Karadağ) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-1 (1-1) penaltılar 3-2

Celtic (İskoçya) - Saraybosna (): 2-1 (3-1)

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