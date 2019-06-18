18 Haziran 2019, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme kuraları çekildi

Devler Ligi'nde 1. ön eleme kuraları çekildi
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 18.06.2019

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu 1. ön eleme turu kuraları çekildi.

'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme kura çekimine 32 takım katıldı.

Bu turda maçlar 9-10 ve 16-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Kura çekiminde eşleşmeler şöyle oluştu:

Nomme Kalju (Estonya) - Şkendiya (Kuzey Makedonya)
Süduva (Litvanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)
Ararat-Armenia () - AIK (İsveç)
Astana (Kazakistan) - CFR Cluj (Romanya)
Ludogorets () - Ferencvaros (Macaristan)
Celtic (İskoçya) - Saraybosna (Bosna Hersek)
Sheriff (Moldova) - Saburtalo ()
F91 Dudelange (Lüksemburg) - Valletta (Malta)
Partizani (Arnavutluk) - Karabağ (Azerbaycan)
Slovan Bratislava (Slovakya) - Sutjeska (Karadağ)
Linfield () - Rosenborg (Norveç)
Valur Reykjavik (İzlanda) - Maribor (Slovenya)
Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) - Riga (Letonya)
The New Saints (Galler) - Ön eleme turunu kazanan takım
HJK Helsinki (Finlandiya) - HB Torshavn (Faroe Adaları)
BATE Borisov (Belarus) - Piast Gliwice (Polonya)
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