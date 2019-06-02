02 Haziran 2019, Pazar
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri
Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek Avrupa'nın en büyüğü olan bir diğer Ada temsilcisi Liverpool'un kupayı kaldırmasının ardından ardından Galatasaray'in ilk torbadaki rakipleri netleşti.
Giriş Tarihi: 02.06.2019 01:11 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 01:22
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