Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek Avrupa'nın en büyüğü olan bir diğer Ada temsilcisi Liverpool'un kupayı kaldırmasının ardından ardından Galatasaray'in ilk torbadaki rakipleri netleşti.

Giriş Tarihi: 02.06.2019 01:11 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 01:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





