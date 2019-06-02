02 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek Avrupa'nın en büyüğü olan bir diğer Ada temsilcisi Liverpool'un kupayı kaldırmasının ardından ardından Galatasaray'in ilk torbadaki rakipleri netleşti.

Giriş Tarihi: 02.06.2019 01:11 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 01:22
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri

Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi Süper Lig 2018-19 sezonu şampiyonu Galatasaray temsil edecek.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri

Sezonu ikinci bitirmesi kesinleşen Başakşehir'in 2. ön elemeden katılacağı organizasyonda Sarı-Kırmızılılar, turnuvaya direkt gruplardan başlayacak.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri

Aslan yayın gelirleriyle beraber kasasına 35 milyon Euro geliri koymayı garantiledi.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri

Galibiyet priminin 2.7 milyon Euro olduğu Şampiyonlar Ligi'nde Cim Bom'u elbette zor rakipler bekliyor.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri

Galatasaray Avrupa'da toplanan puanlara göre grupların ayarlandığı Devler Ligi'ne 4. torbadan katılacak...

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