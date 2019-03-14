MAÇ SONUCU l Bayern Münih 1 - 3 Liverpool l ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool, Bayern Münih'i 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

İngiltere ekibi Liverpool, sahasında golsüz berabere kaldığı Almanya temsilcisi Bayern Münih ile deplasmanda karşılaştı.

Konuk takım, 26. dakikada Sadio Mane'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bayern Münih, 39. dakikada Joel Matip'in kendi kalesine attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede golleri bulan taraf Liverpool oldu. İngiltere temsilcisi, 69. dakikada Virgil van Dijk ve 84. dakikada Mane'nin attığı gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrılarak çeyrek finale çıktı.

Öte yandan Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. maçına çıktı.

Turnuvada İngiltere'den Tottenham, Manchester United, Manchester City, Liverpool, İspanya'dan Barcelona, İtalya'dan Juventus, Hollanda'dan Ajax, Portekiz'den Porto çeyrek finalde mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları, 9-10 ve 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak.