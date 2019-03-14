14 Mart 2019, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

MAÇ SONUCU l Bayern Münih 1 - 3 Liverpool l ÖZET

Kloop'un öğrencileri Bayern'i ezdi geçti!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 14.03.2019

 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 'i 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

ekibi , sahasında golsüz berabere kaldığı temsilcisi ile deplasmanda karşılaştı.

Konuk takım, 26. dakikada 'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bayern Münih, 39. dakikada Joel Matip'in kendi kalesine attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede golleri bulan taraf Liverpool oldu. İngiltere temsilcisi, 69. dakikada Virgil van Dijk ve 84. dakikada Mane'nin attığı gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrılarak çeyrek finale çıktı.

Öte yandan Bayern Münih'in kalecisi , Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. maçına çıktı.

Turnuvada İngiltere'den Tottenham, , , Liverpool, 'dan , 'dan , 'dan Ajax, Portekiz'den Porto çeyrek finalde mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları, 9-10 ve 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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