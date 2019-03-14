14 Mart 2019, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman?

Çeyrek final kura çekimi ne zaman?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 14.03.2019

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekilişi Cuma günü TSİ 14:00'te 'nin Nyon kentinde gerçekleşecek.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turları sona erdi ve herkes bir üst tura çıkan takımların kimlerle eşleşeceğini merak etmeye başladı.

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekilişi Cuma günü TSİ 14:00'te 'nin Nyon kentinde gerçekleşecek.

Çeyrek finalde ilk maçlar 9-10 Nisan, rövanşlar ise 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak.

İşte çeyrek finalde mücadele edecek takımlar:

Ajax (Hollanda)

Barcelona ()

Juventus (İtalya)

Liverpool ()

(İngiltere)

(İngiltere)

Porto (Portekiz)

Tottenham (İngiltere)

2008-2009 sezonundan sonra ilk kez 4 İngiliz takımı Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldı.

Bir İngiliz takımı, 2012'den beri Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kaldıramıyor.

2010 yılından sonra ilk kez bir Madrid takımı Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde yer almayacak. Öte yandan İspanya 2014'ten sonra ilk kez çeyrek finalde tek temsilci ile yola devam ediyor.

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