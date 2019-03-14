14 Mart 2019, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

MAÇ SONUCU l Barcelona 5 - 1 Lyon l ÖZET

Barcelona farklı turladı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 14.03.2019

 son 16 turu rövanşında , Fransız temsilcisi 'u 0-0 kaldığı ilk mücadelenin rövanşında 5-1'le geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Son 16 Turu rövanşında , Fransız ekibi 'u konuk etti. 16. dakikada Suarez, ceza sahası içinde Denayer'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Messi, ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. 31. dakikada Katalan ekibi Coutinho'nun fileleri havalandırmasıyla soyunma odasına 2-0 üstün girdi. 58. dakikada Fransız ekibi, Toussart'ın golüyle umutlansa da 78. dakikada Messi, 81. dakikada Gerard Pique ve 86. dakikada Dembele'nin ağları sarsmasıyla Barcelona sahadan 5-1 galip ayrıldı. Messi'nin 2 gol ve 2 asistle oynadığı maçta Barcelona bir üst tura çıkan takım oldu.

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