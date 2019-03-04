04 Mart 2019, Pazartesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 04.03.2019

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 6 Mart Çarşamba günü 4 rövanş karşılaşması yapılacak.

Rövanş mücadeleleri, 12-13 Mart'taki müsabakalarla tamamlanacak ve çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:

05 MART SALI
() - Tottenham () (0-3)

() - Ajax (Hollanda) (2-1)

6 MART ÇARŞAMBA:
Paris Saint-Germain () - (İngiltere) (2-0)

Porto (Portekiz) - Roma () (1-2)

12 MART SALI:
(İtalya) - (İspanya) (0-2)

(İngiltere) - Schalke 04 (Almanya) (3-2)

13 MART ÇARŞAMBA:
(İspanya) - (Fransa) (0-0)

(Almanya) - Liverpool (İngiltere) (0-0)

UEFA'dan AEK'ya 2 yıl men cezası!
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Cüneyt Çakır'a dev maç Cüneyt Çakır'a dev maç
UEFA cezayı kesti: 2 yıl men! UEFA cezayı kesti: 2 yıl men!
Devler Ligi'nde haftanın futbolcusu Diego Godin Devler Ligi'nde haftanın futbolcusu Diego Godin
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör