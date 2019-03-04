Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 6 Mart Çarşamba günü 4 rövanş karşılaşması yapılacak.
Rövanş mücadeleleri, 12-13 Mart'taki müsabakalarla tamamlanacak ve çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak.
Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:
05 MART SALI
Borussia Dortmund (Almanya) - Tottenham (İngiltere) (0-3)
Real Madrid (İspanya) - Ajax (Hollanda) (2-1)
6 MART ÇARŞAMBA:
Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester United (İngiltere) (2-0)
Porto (Portekiz) - Roma (İtalya) (1-2)
12 MART SALI:
Juventus (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya) (0-2)
Manchester City (İngiltere) - Schalke 04 (Almanya) (3-2)
13 MART ÇARŞAMBA:
Barcelona (İspanya) - Olympique Lyon (Fransa) (0-0)
Bayern Münih (Almanya) - Liverpool (İngiltere) (0-0)
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