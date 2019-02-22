22 Şubat 2019, Cuma
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UEFA'dan AEK'ya 2 yıl men cezası!
Giriş Tarihi: 22.02.2019
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde AEK'nın sahasında Ajax'ı konuk ettiği mücadelede çıkan olaylar sebebiyle AEK Atina'ya cezayı kesti!
UEFA Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 27 Kasım'da oynanan AEK-Ajax maçında ev sahibi takım taraftarının çıkarmış olduğu olaylar sebebiyle Yunan ekibine 2 yıl Avrupa kupalarından men cezası verdi.
Ajax, E Grubu'nu ikinci sırada tamamlarken AEK ise sonuncu olmuş ve Devler Ligi'ne veda emişti.
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