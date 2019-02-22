22 Şubat 2019, Cuma

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA'dan AEK'ya 2 yıl men cezası!

UEFA cezayı kesti: 2 yıl men!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 22.02.2019

, Şampiyonlar Ligi'nde 'nın sahasında Ajax'ı konuk ettiği mücadelede çıkan olaylar sebebiyle AEK Atina'ya cezayı kesti!

, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 27 Kasım'da oynanan -Ajax maçında ev sahibi takım taraftarının çıkarmış olduğu olaylar sebebiyle Yunan ekibine 2 yıl Avrupa kupalarından men cezası verdi.

Ajax, E Grubu'nu ikinci sırada tamamlarken AEK ise sonuncu olmuş ve Devler Ligi'ne veda emişti.

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