04 Mart 2019, Pazartesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Cüneyt Çakır Porto Roma maçını yönetecek

Cüneyt Çakır'a dev maç
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 04.03.2019

, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak Porto-Roma maçını yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem , Portekiz'in Porto ile İtalya'nın Roma takımları arasında 6 Mart 2019 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş müsabakasını yönetecek.

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Portekiz'in Porto şehrindeki Dragão Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Halis Özkahya'nın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak Video Yardımcı Hakem, Pawel Gil ise Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak görev alacak.

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