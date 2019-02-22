22 Şubat 2019, Cuma

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu Diego Godin

Devler Ligi'nde haftanın futbolcusu Diego Godin
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 22.02.2019

'nde Son 16 Turu'nda haftanın futbolcusu 'in Uruguaylı futbolcusu seçildi.

'nde Son 16 Turu'nda bu haftanın futbolcusu belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'in Uruguaylı futbolcusu 'in haftanın futbolcusu seçildiğini duyuruldu. Atletico Madrid, Wanda Metropolitano'da karşılaştığı 'u 2-0 yenerek rövanş için avantajlı skor elde etmişti. Savunmada Juventus hücumcularını durduran Godin, mücadelenin 83. dakikasında da rakip fileleri havalandırarak takımının ikinci golünü kaydetmişti.
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