21 Şubat 2019, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Atletico Madrid, tura göz kırptı

Atletico Madrid, tura göz kırptı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 21.02.2019

ilk maçında İspanyol ekibi Atletico Maddrid, İtalyan devi 'u 2-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj yakaladı.

'nda , Wanda Metropolitano Stadyumu'nda 'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında eşitlik bozulmazken, ev sahibi ekip 70. dakikada Gimenez ile 1-0 öne geçti. 83. dakikada Godin'le farkı 2'ye çıkaran Madrid, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla İspanyol ekibi adını bir üst tura yazdırmaya bir adım daha yaklaştı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 12 Mart'ta 'da oynanacak.

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