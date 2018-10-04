    04 Ekim 2018, Perşembe

    ŞAMPİYONLAR LİGİ

    Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan rüzgarı

    Şampiyonlar Liginde İtalyan rüzgarı
    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftasına elde ettikleri galibiyetlerle takımları damga vururken, İngiliz takımları ise aldıkları sürpriz mağlubiyetlerle öne çıktı.

    Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele eden takımları , Inter, Roma ve , gruplarında bu hafta oynadıkları tüm maçları kazandı.

    C Grubu'nda yer alan Napoli, son Şampiyonlar Ligi finalisti temsilcisi 'u 1-0'la geçerek önemli bir sürprize imza attı.

    B Grubu'nda Inter, konuk olduğu PSV Eindhoven'i 2-1, G Grubu'nda Roma, Çekya temsilcisi 'i 5-0, H Grubu'nda ise Juventus İsviçre ekibi Young Boys'u 3-0 mağlup etti. İtalyan takımları, son olarak 2005 yılında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında aynı başarıyı tekrarlamıştı.

    SADECE MANCHESTER CİTY KAZANABİLDİ

    İngiliz takımları ise bu hafta aldıkları sonuçlarla taraftarlarını üzdü. Haftayı mağlubiyetle kapatan Liverpool'un yanı sıra Tottenham da konuk ettiği 'ya 4-2'lik skorla yenildi.

    Bu sezon ligde de beklentileri karşılayamayan Manchester United Old Trafford Stadı'nda ağırladığı ile golsüz berabere kaldı.

    Son şampiyon ise zorlandığı karşılaşmada son dakikalarda bulduğu golle Alman ekibi Hoffenheim'i 2-1 yendi.

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