Şampiyonlar Liginde İtalyan rüzgarı

Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan rüzgarı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftasına elde ettikleri galibiyetlerle İtalyan takımları damga vururken, İngiliz takımları ise aldıkları sürpriz mağlubiyetlerle öne çıktı.
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele eden İtalyan takımları Napoli, Inter, Roma ve Juventus, gruplarında bu hafta oynadıkları tüm maçları kazandı.
C Grubu'nda yer alan Napoli, son Şampiyonlar Ligi finalisti İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0'la geçerek önemli bir sürprize imza attı.
B Grubu'nda Inter, konuk olduğu PSV Eindhoven'i 2-1, G Grubu'nda Roma, Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i 5-0, H Grubu'nda ise Juventus İsviçre ekibi Young Boys'u 3-0 mağlup etti. İtalyan takımları, son olarak 2005 yılında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında aynı başarıyı tekrarlamıştı.
SADECE MANCHESTER CİTY KAZANABİLDİ
İngiliz takımları ise bu hafta aldıkları sonuçlarla taraftarlarını üzdü. Haftayı mağlubiyetle kapatan Liverpool'un yanı sıra Tottenham da konuk ettiği Barcelona'ya 4-2'lik skorla yenildi.
Bu sezon ligde de beklentileri karşılayamayan Manchester United Old Trafford Stadı'nda ağırladığı Valencia ile golsüz berabere kaldı.
Son şampiyon Manchester City ise zorlandığı karşılaşmada son dakikalarda bulduğu golle Alman ekibi Hoffenheim'i 2-1 yendi.
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