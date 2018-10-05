Türk takımları Avrupa’da 4’te 1 yaptı
Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil eden takımlardan Galatasaray, Beşiktaş ve Akhisarspor mağlup olurken, Fenerbahçe sahadan galip ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları tamamlandı. Türkiye'yi temsil eden 4 takım'dan 3'ü deplasmanda 1'i sahasında rakipleri ile mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda deplasmanda Porto ile mücadele eden Galatasaray, rakibine 1-0 mağlup oldu. Grubun ilk maçını kazanan sarı-kırmızılılar 3 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda evinde Slovak ekibi Spartak Trnava'yı mağlup eden Fenerbahçe, gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Avrupa Ligi'nde I Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise İsveç deplasmanında Malmö ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Kara Kartal, grubun ilk maçını kazanmıştı.
Avrupa Ligi J Grubu'nda bulunan Akhisarspor da deplasmanda Belçika ekibi Standard Liege ile karşı karşıya geldi. Akigolar mücadeleyi 2-1 kaybetti. Ligde iki hafta geride kalırken, Akhisar'ın puanı bulunmuyor.
Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçlarının programı şöyle:
ŞAMPİYONLAR LİGİ
24.10.2018 Schalke 04 - Galatasaray
AVRUPA LİGİ
25.10.2018 Beşiktaş - Genk
25.10.2018 Anderlecht - Fenerbahçe
25.10.2018 Sevilla - Akhisarspor
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