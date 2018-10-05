    05 Ekim 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Türk takımları Avrupa’da 4’te 1 yaptı

    Türk takımları Avrupa’da 4’te 1 yaptı
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 05.10.2018

    ’yi Avrupa kupalarında temsil eden takımlardan , ve mağlup olurken, sahadan galip ayrıldı.

    Şampiyonlar Ligi ve UEFA 'nde ikinci hafta karşılaşmaları tamamlandı. 'yi temsil eden 4 takım'dan 3'ü deplasmanda 1'i sahasında rakipleri ile mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda deplasmanda Porto ile mücadele eden , rakibine 1-0 mağlup oldu. Grubun ilk maçını kazanan sarı-kırmızılılar 3 puanda kaldı.

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda evinde Slovak ekibi Spartak Trnava'yı mağlup eden , gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Avrupa Ligi'nde I Grubu'nda yer alan ise deplasmanında Malmö ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Kara Kartal, grubun ilk maçını kazanmıştı.

    Avrupa Ligi J Grubu'nda bulunan da deplasmanda ekibi Standard Liege ile karşı karşıya geldi. Akigolar mücadeleyi 2-1 kaybetti. Ligde iki hafta geride kalırken, Akhisar'ın puanı bulunmuyor.

    Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçlarının programı şöyle:

    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    24.10.2018 04 - Galatasaray

    AVRUPA LİGİ
    25.10.2018 Beşiktaş - Genk
    25.10.2018 Anderlecht - Fenerbahçe
    25.10.2018 Sevilla - Akhisarspor​

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