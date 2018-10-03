    04 Ekim 2018, Perşembe

    ŞAMPİYONLAR LİGİ

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

    UEFA Şampiyonlar Liginde toplu sonuçlar
    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Giriş Tarihi: 04.10.2018

    D Grubu'nda Galatasaray, Portekiz temsilcisi Porto'ya konuk olduğu maçı 49. dakikada Moussa Marega'nın attığı golle 1-0 kaybetti.

    D Grubu'nda Galatasaray, Portekiz temsilcisi Porto'ya konuk olduğu maçı 49. dakikada Moussa Marega'nın attığı golle 1-0 kaybetti.

    Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, C Grubu mücadelesinde ağırladığı Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. PSG'nin gollerini 20, 22 ve 81. dakikalarda Neymar, 37. dakikada , 42. dakikada , 70. dakikada Kylian Mbappe attı. Konuk takımın tek golünü, 74. dakikada Marko Marin kaydetti. Kızılyıldız karşısında hat-trick yaparak Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole ulaşan Neymar, turnuvanın en golcü Brezilyalı oyuncuları sıralamasında zirvede bulunan Kaka'yı yakaladı.

    İspanya ekibi Barcelona, B Grubu maçında konuk olduğu İngiltere temsilcisi Tottenham'ı 4-2'lik skorla geçti. Barcelona'nın gollerini 2. dakikada Philippe Coutinho, 28. dakikada Ivan Rakitic, 56 ve 90. dakikalarda , Tottenham'ın gollerini 52. dakikada , 66. dakikada buldu. Barcelona'da Gerard Pique, Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. maçına çıktı.

    A Grubu'nda İspanya ekibi 'in Fransız futbolcusu Antoine Griezmann, Belçika temsilcisi Club Brugge'ü 3-1 yendikleri mücadelede attığı ikinci golle Şampiyonlar Ligi tarihindeki 8000. golü kaydetti.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:

    A Grubu:

    Atletico Madrid (İspanya)-Club Brugge (Belçika): 3-1

    Borussia Dortmund (Almanya)-Monaco (Fransa): 3-0

    TakımlarOGBMAYAvP
    Borussia Dortmund220040+46
    Atletico Madrid220052+36
    Club Brugge200214-30
    Monaco200215-40

    B Grubu:

    PSV (Hollanda)-Inter (İtalya): 1-2

    Tottenham (İngiltere)-Barcelona (İspanya): 2-4

    TakımlarOGBMAYAvP
    Barcelona220082+66
    Inter220042+26
    Tottenham200236-30
    PSV200216-50

    C Grubu:

    Paris Saint-Germain (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan): 6-1

    Napoli (İtalya)-Liverpool (İngiltere): 1-0

    TakımlarOGBMAYAvP
    Napoli211010+14
    Liverpool21013303
    PSG210184+43
    Kızılyıldız201116-51

    D Grubu:

    Lokomotiv Moskova (Rusya)-Schalke 04 (Almanya): 0-1

    Porto (Portekiz)-Galatasaray: 1-0

    TakımlarOGBMAYAvP
    Porto211021+14
    Schalke 04211021+14
    Galatasaray210131+23
    Lokomotiv Moskova200204-40
    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
    Messi farkını gösterdi, Tottenham dağıldı! Messi farkını gösterdi, Tottenham dağıldı!
    PSGyi Neymar uçurdu: 6-1 PSG'yi Neymar uçurdu: 6-1
    Schalke 3 puanı son nefeste kaptı! Schalke 3 puanı son nefeste kaptı!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör