    04 Ekim 2018, Perşembe

    ŞAMPİYONLAR LİGİ

    Tottenham 2-4 Barcelona / Maç Özeti

    Messi farkını gösterdi, Tottenham dağıldı!
    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Giriş Tarihi: 04.10.2018

    Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci haftasında iki dev kulüp Tottenham ve karşı karşıya geldi. Barcelona Wembley'de oynanan karşılaşmada Tottenham'ı 4-2 mağlup etti.

    Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Coutinho'nun golüyle öne geçen , 28'de Ivan Rakitic'in müthiş golüyle 2-0'ı yakaladı ve devre arasına moralli girdi.

    İkinci yarının 52. dakikasında kaptan ile farkı 1'e indiren Tottenham, 4 dakika sonra 56'da 'nin golüne engel olamadı ve skor 3-1'e geldi. Farkı azaltmak isteyen ev sahibi ekip 66'da 'nın golüyle farkı yeniden 1'e indirirken, bu gol galibiyet için yeterli olmadı. Karşılaşmanın 90. dakikasında Barcelona'nın süper starı Messi Tottenham ağlarını buldu ve son dakikalarda takımını rahatlattı.

    Karşılaşmada başka gol olmadı ve Barcelona 2. haftadan da galibiyetle ayrıldı ve puanını 6'ya yükseltti. Tottenham ise Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki haftada puanla tanışamadı.

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