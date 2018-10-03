Tottenham 2-4 Barcelona / Maç Özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci haftasında iki dev kulüp Tottenham ve Barcelona karşı karşıya geldi. Barcelona Wembley'de oynanan karşılaşmada Tottenham'ı 4-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Coutinho'nun golüyle öne geçen Barcelona, 28'de Ivan Rakitic'in müthiş golüyle 2-0'ı yakaladı ve devre arasına moralli girdi.

İkinci yarının 52. dakikasında kaptan Harry Kane ile farkı 1'e indiren Tottenham, 4 dakika sonra 56'da Lionel Messi'nin golüne engel olamadı ve skor 3-1'e geldi. Farkı azaltmak isteyen ev sahibi ekip 66'da Erik Lamela'nın golüyle farkı yeniden 1'e indirirken, bu gol galibiyet için yeterli olmadı. Karşılaşmanın 90. dakikasında Barcelona'nın süper starı Messi Tottenham ağlarını buldu ve son dakikalarda takımını rahatlattı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Barcelona 2. haftadan da galibiyetle ayrıldı ve puanını 6'ya yükseltti. Tottenham ise Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki haftada puanla tanışamadı.