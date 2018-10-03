    03 Ekim 2018, Çarşamba

    ŞAMPİYONLAR LİGİ

    PSG'yi Neymar uçurdu: 6-1

    PSGyi Neymar uçurdu: 6-1
    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Giriş Tarihi: 03.10.2018

    Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında Saint-Germain sahasında Kızılyıldız'ı ağırladı. 'ın coştuğu kaşılaşmadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı.

    Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. karşılaşmasında , Parc des Princes'te Kızılyıldız'ı konuk etti.

    Maçta kontrolü rakibe neredeyse hiç kaybetmeyen Fransız ekibi sahadan 6-1 gibi farklı bir skorla ayrıldı.

    PSG'de , 20, 22 ve 81. dakikalarda attığı gollerle hat-tirck yaparken Fransız ekibinin diğer gollerini 37. dakikada Cavani, 41. dakikada ve 70. dakikada Mbappe kaydetti.

    Kızılyıldız'ın tek golü ise bir dönem forması da giyen Marko Marin'den 74. dakikada geldi.

    Bu sonucun ardından PSG puanını 3'e çıkarttı, Kızılyıldız ise bir puanda kaldı.

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