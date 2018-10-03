Şampiyonlar Ligi maçına "geç başlama" soruşturması
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manchester United ile Valencia arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle taraflar hakkında disiplin soruşturması açıldı.
UEFA tarafından yapılan açıklamada, 0-0 berabere sona eren dünkü karşılaşmanın oynandığı stada ev sahibi Manchester United kafilesinin planlanandan sonra gelmesi ve maçın başlama saatini geciktirmesi gerekçeleriyle soruşturmaya tabi tutulacağı belirtildi.
Sahaya tribünlerden yanıcı madde atılması, forma rengi ihlali ve maçın geç başlaması gerekçeleriyle Valencia hakkında da disiplin soruşturması açıldı.
Manchester United kafilesini taşıyan araç, maçın başlamasından sadece 45 dakika önce stada giriş yapmış ve karşılaşma, 5 dakika geç başlamıştı.
Soruşturma, 18 Ekim'de görüşülecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!
- Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki ilginç tesadüf
- İşte Fatih Terim'in Porto'yu imha edeceği o plan!
- Cocu'nun menajeri İstanbul'da!
- Beşiktaş'ta forvete sürpriz isim: Kokorin!
- Spor Toto Süper Lig'de görünüm
- Galatasaray Oumar Niasse’yi resmen istedi!
- Malmö'den Beşiktaş'a 'Come to' mesajı!