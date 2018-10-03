    03 Ekim 2018, Çarşamba

    ŞAMPİYONLAR LİGİ

    Şampiyonlar Ligi maçına "geç başlama" soruşturması

    Ş. Ligi maçına geç başlama soruşturması
    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 Giriş Tarihi: 03.10.2018

    Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda ile arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle taraflar hakkında disiplin soruşturması açıldı.

    tarafından yapılan açıklamada, 0-0 berabere sona eren dünkü karşılaşmanın oynandığı stada ev sahibi kafilesinin planlanandan sonra gelmesi ve maçın başlama saatini geciktirmesi gerekçeleriyle soruşturmaya tabi tutulacağı belirtildi.

    Sahaya tribünlerden yanıcı madde atılması, forma rengi ihlali ve maçın geç başlaması gerekçeleriyle hakkında da disiplin soruşturması açıldı.

    Manchester United kafilesini taşıyan araç, maçın başlamasından sadece 45 dakika önce stada giriş yapmış ve karşılaşma, 5 dakika geç başlamıştı.

    Soruşturma, 18 Ekim'de görüşülecek.


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